IND Vs AUS: ବୁମ୍ରା-କନଷ୍ଟାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା, ପୂରା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖାଇଲା 'ଉଗ୍ର ରୂପ'; ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

India vs Australia 5th Test: ବୋର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଡନୀରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ସିଡନୀ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୮୫ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା। ଏହି ୩ ଓଭର ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ସାମ୍ କନଷ୍ଟାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଏକ ତୀବ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା।

ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ବୁମ୍ରା-କୋହଲିଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୩ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲା। ଏହି ତିନି ଓଭରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ପାଇଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ସାମ୍ କନଷ୍ଟାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। କହିରଖୁଛୁ ଯେ ବୁମ୍ରା ଶୀଘ୍ର ଓଭର ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଉସମାନ ଖାୱାଜା ଜାଣି ଶୁଣି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ବୁମ୍ରା ନିରାଶ ହୋଇ ଖାୱାଜା ଆଡକୁ କିଛି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି କହିଥିଲେ। ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଥିବା ସାମ୍ କନଷ୍ଟାସ୍ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବୁମ୍ରା ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା।

ABSOLUTE CINEMA IN SYDNEY.

- Sam Konstas involved in an argument with Bumrah.

- Bumrah removed Khawaja on the last ball.

- Team India totally fired up.

- Bumrah gives an ice cold stare to Konstas after the wicket. pic.twitter.com/3us6V6c68J

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 3, 2025