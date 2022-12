Kuldeep Yadav ଦଳକୁ ଫେରିବା ପରେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ କୁଳଦୀପ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ସେହି ରେକର୍ଡ

Kuldeep Yadav ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ (IND vs BAN) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦୁଇ ଟିକିଆ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର (Test Series) ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଚାଇନାମ୍ୟାନ ବୋଲର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ (Kuldeep Yadav) ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ (Team India) ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କୁଲଦୀପ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ (Player of The Match) ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।