ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି; ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରଲ

Leicestershire vs India: ଭାରତ ଓ ଲିସେଷ୍ଟେରଶର୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚାରି ଦିନିଆ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି । ମ୍ୟାଚର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିଛି । ଭାରତୀୟ ଦଳ (India Cricket Team) ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୮ ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୪୬ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ​​। ଏହାର ଜବାବରେ, ଲିସେଷ୍ଟେରଶର୍ (Leicestershire) ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୨୪୪ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଖବର ଲେଖିବା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ନିଜର 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଭାରତ ୨୪୬ ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ।

ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚରେ ୭ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଘରୋଇ ଦଳ ଲିସେଷ୍ଟେରଶର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଲିସେଷ୍ଟେରଶର୍ ପାଇଁ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, କମଲେଶ ନାଗରକୋଟି, ନବଦୀପ ସାଇନି, ଋଷଭ ପନ୍ତ ଓ ସାଇ କିଶୋର ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏକ ରୋଚକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ​​। ବାସ୍ତବରେ, ଲିସେଷ୍ଟେରଶର୍ ପାଇଁ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା କମଳେଶ ନାଗରକୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସୀମା ରେଖା ନିକଟରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରି ନଥିଲେ ଓ ବାଲକୋନୀରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ।

I was right there recording this when #ViratKohli came out on the balcony and gave it to the abusive fan who was continuously abusing NagarKoti because he refused for a picture with him. Great spirit by the Kohli to stand up for teammate and not taking abuse in any manner. pic.twitter.com/n9wkWqYgyK

