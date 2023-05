IPL 2023: ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଯିବାର ଆଶା ଜୀବନ୍ତ ରଖିଲା ମୁମ୍ବାଇ, ପଞ୍ଜାବକୁ ୬ ୱିକେଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦେଲା ମାତ

MI vs PBKS Match Highlights: ବୁଧବାର ମୋହାଲି ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଖରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ପଞ୍ଜାବ।