Mitchell Santner On IND vs NZ 3rd T20: ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ ଏହି ୪ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାଜୟ ପାଇଁ କଲେ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ

New Zealand Captain Mitchell Santner On IND vs NZ 3rd T20: ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜ (India vs New Zealand T20 Series) କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ଜିତିଛି । ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ (India vs New Zealand 3rd T20 Match) ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ୧ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଏହି ସିରିଜକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ।

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶୁଭମାନ ଗିଲ (Shubman Gill) ଓ ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ (Rahul Tripathy) ଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳକୁ ୨୩୩ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା । ଯାହା ଆଗରେ କିୱି ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦମଦାର୍ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ଆଗରେ ସାଣ୍ଟର ଅଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ବେଶି ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲା । ଫଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ୧୬୮ ରନରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ସେପଟେ ପରାଜୟ ପରେ କିୱି ଅଧିନାୟକ (New Zealand Captain) ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ (Mitchell Santner) ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକ (New Zealand Captain) ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ (Mitchell Santner) ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-20 ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଭାରତର ବୋଲିଂ ଓ ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ପୁରା ସିରିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଟିକିଏ ନିରାଶ ହୋଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା । ଟ୍ରଫି ପାଇବା ଭଲ ହେବ କିନ୍ତୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଭାରତକୁ ଯାଏ, ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳି ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇବେ ଜିତିବା କଷ୍ଟକର ହେବ । ବଲ୍ ସୁଇଙ୍ଗ୍ ହେବାବେଳେ ଏହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ଭାରତର ଖେଳକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମତଳ ହୋଇଗଲା, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଉପରେ ଚାପ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।"

ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ (Mitchell Santner) ନିଜ ବୟାନରେ ପରାଜୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରେ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଖେଳିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା । ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଟପ୍-4 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ ।