World Cup 2023: ବିଶ୍ବକପରେ ଭାରତର ପରାଜୟକୁ ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ ବାବର ଆଜମ ଓ ସାହିନ୍ ଆଫ୍ରିଦି

World Cup 2023: ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ପରାଜୟକୁ ହଜମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି। ଭାରତର ପରାଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପରାଜୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ(Babar Azam)।

ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମର ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜାମ ଭାରତର ପରାଜୟ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିଜୟକୁ ନେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବାବର ଆଜାମ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଫାଇନାଲ ଜିତୁ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି, ବାବର ନିଜ ଖୁସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ପରାଜୟ ପରେ ବାବର ଆଜାମ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ଷ୍ଟୋରୀରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ବାବର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ।

Many congrats to @CricketAus on winning the World Cup title. Surely the better team on the day

Hard luck India but the team played fantastically well throughout the tournament.

— Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) November 19, 2023