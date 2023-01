IND vs SL: ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଆର ଅଶ୍ୱିନ, କହିଲେ-କୌଣସି ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ KBC ଭଳି...

R Ashwin on Rohit Sharma: ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ (India vs Sri Lanka ODI Series) କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ (IND VS SL 3rd ODI) ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୩୧୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚ କେରଳର ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସିରିଜକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୩-୦ରେ ଜିତିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଭେଟେରାନ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ଆର ଅଶ୍ୱିନ (R Ashwin) ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ (Indian Captain) ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆର ଶେଷ ଓଭରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧିନାୟକ (Sri Lankan Captain) ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା (Dasun Shanaka) ଶତକର (୯୮) ପାଖାପାଖି ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି (Mohammed Shami) ନନ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ମାନକେଡିଂ (Mankading) ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉଟ କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ (Indian Captain) ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଏହି ଅପିଲ୍ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ, ଏହା ପରେ ଦାସୁନ ଶାନାକା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ।

କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ୍ (R Ashwin) ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯେତେବେଳେ ଦାସୁନ ଶାନାକା (Dasun Shanaka) ୯୮ରେ ଥିଲେ, ନନ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି (Mohammed Shami) ରନ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଓ ସେ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ । ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ଅପିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ । ଏହା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ କେବଳ ସମାନ କଥା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି । ଖେଳର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ । ଏହା ଆଉଟ କରିବାର ଏକ ବୈଧ ଉପାୟ । ଯଦି ଆପଣ LBW ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ୟାଚର ଅପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ଅଧିନାୟକ କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତିରେ ସରଥ କୁମାର କିମ୍ବା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଭଳି ଏହା ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଏହି ଅପିଲ୍ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛି କି ନାହିଁ ।"

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପାଇଲଟ୍?

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-୪୫୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ଲଲିତ ମୋଦି ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏହାକୁ କଲେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ଅଞ୍ଜୁ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ନେପାଳର ପ୍ଲେନ୍, ୧୬ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ପାଇଲଟ ପତି ବି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହରାଇଥିଲେ ପ୍ରାଣ

ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ୍ (R Ashwin) ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯଦି ଜଣେ ବୋଲର ଅପିଲ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଦିଆଯିବ ନଚେତ୍ ଏହା ଶେଷ ହେବ । ଯଦି ଫିଲ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଉଟ ହେବା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ।"