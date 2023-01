Rohit Sharma On IND vs NZ 2nd ODI: ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ, ଏହି ୨ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କହିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟର ହିରୋ

India vs New Zealand 2nd ODI: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ଚଳିତ ବର୍ଷ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି । ଦିନିକିଆ ଓ ଟି-20 ସିରିଜରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ (IND vs NZ ODI Series) ରେ ୨-୦ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି । ଆଜି ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ (IND vs NZ 2nd ODI) ରେ ଭାରତ ଏକପାଖିଆ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୮ ୱିକେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବହୁତ ଖୁସି ନଜରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଦଳର ୨ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗତ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୋଲରମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ମାଗିଛୁ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସିମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତ ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତି । ଏହି ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କର କିଛି ଗମ୍ଭୀର କୌଶଳ ଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ।"

ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଆଗକୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଗତକାଲି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲୁ ଓ ବଲ୍ ଆଲୋକ ତଳେ ଗତି କରୁଥିଲା । ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୨୫୦ ରନ ରହିଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାର ଏହା ହିଁ ଅର୍ଥ ଥିଲା । ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ବିଚାର ନିଜକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଥିଲା । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଇନ୍ଦୌରରେ କ’ଣ କରିବି ।"

ମହମ୍ମଦ ଶାମି (Mohammed Shami) ଓ ସିରାଜ (Mohammed Siraj) ପୁଣି ଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭଲ ଆରମ୍ଭରେ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ରୋହିତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦଳ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ ରହିଛି ଓ ଏହା ଦେଖିବା ଭଲ । ଶାମି ଓ ସିରାଜ ଲମ୍ବା ସ୍ପେଲ୍ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ଗେମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ ।"

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ

ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ବିରାଟ କୋହଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, କେ.ଏସ୍ ଭାରତ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ରଜତ ପାଟିଦାର, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ଶାର୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଉମ୍ରାନ ମଲିକ୍ ।