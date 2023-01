IND vs NZ 3rd ODI: ଶୁଭମାନ ଗିଲ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ହେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଦେଲେ ସିରିଜ ବିଜୟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ

Rohit Sharma On India vs New Zealand ODI Series: ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ଆଉ ଏକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ (IND vs NZ ODI Series) ଜିତିଛି । ଜାନୁୟାରୀ ୧୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ୩-୦ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିନେଇଛି । ଉଲ୍ଲେଖଥାଉ କି, ଆୟୋଜକ ଦଳ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ରେ ରାୟପୁରରେ କିୱି ଦଳକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୪ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଦଳ ଆଇସିସି ODI ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ (ICC ODI Rankings) ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ।

ସେପଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ (Indian Captain) ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ । ରୋହିତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗତ ୬ଟି ଗେମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶରେ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ ଓ ୫୦ ଓଭରର ଗେମରେ ତାହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଥିଲୁ । ସିରାଜ ଓ ଶାମିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଚହଲ ଓ ଉମ୍ରାନ୍ ମଲିକଙ୍କୁ ଏକାଠି ଖେଳିବାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । ଚାପରେ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ । ମୁଁ ଜାଣେ ଆମେ ବୋର୍ଡରେ ରନ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଏଠାରେ କୌଣସି ସ୍କୋର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି । ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିଲୁ, ଆମର ଯୋଜନାରେ ଅଟଳ ରହି ଶାନ୍ତ ରହିଥିଲୁ ।"

ରୋହିଟ୍ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ମଧ୍ୟ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର (Shardul Thakur) ଙ୍କ ବୋଲିଂକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଲର୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ହିଟମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ଯାଦୁଗର ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଓ ସେ ଆସି ଡେଲିଭରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କୁଲଦୀପଙ୍କୁ ବଲ୍ ଦେଇଛି, ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ଖେଳର ସମୟ ସହିତ ସ୍ପିନରମାନେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।"

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ବାଲାକୋଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପରେ ଭାରତ ଉପରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ!

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୩-୦ରେ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହେଲା ବିଶ୍ୱ ନମ୍ୱର 1

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ଏକାସାଙ୍ଗରେ ୫୦ଟି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜିଓର 5G ସେବା, ଆପଣଙ୍କ ସହର ନାହିଁ ତ ଏଥିରେ ସାମିଲ; ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ଲିଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଶୁଭମାନ ଗିଲ (Shubman Gill) ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା । ସେ ଏହି ସିରିଜରେ ଦ୍ୱିଶତକ ଓ ଏକ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରେ ୩୬୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । ଶୁଭମାନ ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳରେ ଗିଲଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବହୁତ ସମାନ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳକୁ ପୁଣିଥରେ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଜଣେ ଯୁବକ ଭାବରେ ଦଳକୁ ଆସିବା ଓ ସେହି ପ୍ରକାରର ମନୋଭାବ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ । ସେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେ ସେପରି ଦେଖାଯାଉନାହାଁନ୍ତି । ଆଜିର ଶତକର ଅର୍ଥ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଥାଏ ।"