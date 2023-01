IND vs SL 3rd ODI: ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ, କୋହଲି ନୁହେଁ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କହିଲେ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର୍

Rohit Sharma On India vs Sri Lanka 3rd ODI: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ (IND VS SL ODI Series) କୁ ୩-୦ରେ ଜିତି ନେଇଛି । ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଏହି ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ (India vs Sri Lanka 3rd ODI Match) ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ୩୧୭ ରନରେ ଜିତିଛି । ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ (Indian Captain) ରୋହିତ ଶର୍ମା ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଖେଳାଳି ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିରୋ ଥିଲେ ।

ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs SL 3rd ODI) ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସିରିଜ୍ ଥିଲା । ଅନେକ ସକରାତ୍ମକ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।​ ଆମେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିଲୁ, ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ପୂରା ସିରିଜରେ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ଭଲ ଥିଲା । ଏହା ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଛି କି ସେ (ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ) କିପରି ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ଓ ସେ ସେହି ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ।" ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ୧୦ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ (Mohammad Siraj) ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।

ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ (Mohammad Siraj) ଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ରୋହିତ ଶର୍ମା Rohit Sharma) ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସେ ଜଣେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭା, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବା ଭଲିଆ । ଏହା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ । ଆମେ ସବୁକିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ (ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ ପାଇବାକୁ) କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହା ହୋଇପାରିନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ତାଙ୍କର ଓ ପାଞ୍ଚଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଶଳ ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଡ୍ରଇଙ୍ଗ୍ ବୋର୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା (ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ) ଓ ପିଚ୍ କିପରି ଅଛି, ତା’ପରେ ମିଶ୍ରଣ କ’ଣ ହେବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବା । ନିକଟ ଅତୀତରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ସିରିଜ ଜିତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ସହଜ କାମ ହେବ ନାହିଁ ।"

ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ । ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏହି ସିରିଜର ୩ ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୪.୦୫ ଇକୋନୋମି ସହ ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଓ ସେ ୯ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ପାଇବା ସହିତ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ସର୍ବାଧିକ ଭଲ ବୋଲର ହୋଇପାରିଥିଲେ । ଆଗାମୀ ସିରିଜର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।