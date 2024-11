Champions Trophy: ବିସିସିଆଇ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି, କହିଲେ ...

Champions Trophy:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫେରୁଛି। ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୭ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଏଥର ପାକିସ୍ତାନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଆୟୋଜକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଆଜି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ନାହିଁ | କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ ନାହିଁ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଭେଟେରାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ଏକ ଟୁଇଟରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) କୁ ହାଇବ୍ରିଡ ମଡେଲକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।

By intertwining politics with sports, the BCCI has placed international cricket in a precarious position. Fully support the PCB's stance against the hybrid model - especially since Pakistan (despite security concerns) has toured India five times, including a bilateral white-ball… pic.twitter.com/Xl4YBhCWuB

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) November 28, 2024