T20 World Cup: ପାକିସ୍ତାନର ବିଜୟ ପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଖାସ ମେସେଜ ପଠାଇଲେ ଶୋଏବ ଅଖତର, ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ

T20 World Cup 2022: ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ (New Zealand) ପାକିସ୍ତାନ ୭ ୱିକେଟରେ ହରାଇବା ପରେ ଶୋଏବ ଅଖତର (Shoaib Akhtar) ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସେଜ ପଠାଇଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଦଳ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ (T20 World Cup Final) ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଶୋଏବ ଅଖତର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ (England) ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ (Rohit Sharma) ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି ।

ପାକିସ୍ତାନର ବିଜୟ ପରେ ଶୋଏବ ଅଖତର ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ଜୀ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଆମେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ .. ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ । ଆପଣ ଆସି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ ଇଂଲଣ୍ଡର ଫେଣ୍ଟା ଲଗାଇ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଅ । ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ହିଁ ଆମେ ଇଂଲିଶସ୍ତାନକୁ ମାରିଥିଲୁ ୧୯୯୨ ରେ... ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ୨୦୨୨ ଅଟେ । ବର୍ଷ ଟିକିଏ ଅଲଗା, ବାକି କିଛି ଅଲଗା ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଅ । ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉ । ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ ।'

Dear India, good luck for tomorrow. We'll be waiting for you in Melbourne for a great game of cricket. pic.twitter.com/SdBLVYD6vm

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 9, 2022