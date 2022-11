Vijay Hazare Trophy: ତାମିଲନାଡୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ, ୫୦ ଓଭରରେ କଲା ୫୦୦ ରନ

Vijay Hazare Trophy, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଭାଙ୍ଗିଲା ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ତାମିଲନାଡୁ। କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାରେ ତାମିଲନାଡୁ ମାତ୍ର ୫୦ ଓଭରରେ ୫୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରନ କରିଛି। ସୋମବାର, ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ତାମିଲନାଡୁ ୫୦୬ ରନ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୪୯୮ ରନ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା।

ସୋମବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ.ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିର ଷଷ୍ଠ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗ୍ରୁପ ସି-ରେ ଥିବା ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ହୋଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୫୦୬ ରନ କରିଥିଲା। ଓପନର ଯୋଡି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୪୧୬ ରନ କରିଥିଲେ। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ୧୦୨ଟି ବଲରେ ୧୫୬ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏନ ଜଗଦିସନ ୧୪୧ ବଲରେ ୨୭୭ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଅପରାଜିତ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଉଭୟେ ଅପରାଜିତ ୩୧-୩୧ ରନ କରିଛନ୍ତି।

Most hundreds in a Vijay Hazare Trophy season:

5* - N Jagadeesan for Tamil Nadu, 2022/23

4 - Virat Kohli for Delhi, 2008/09

4 - Devdutt Padikkal for Karnataka, 2020/21

4 - Prithvi Shaw for Mumbai, 2021/22

4 - Ruturaj Gaikwad for Maharashtra, 2021/22

