Virat Kohli Century: ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଲକେଟରେ କ’ଣ ଅଛି? ଯାହାକୁ ସେ ଶତକ ଲଗାଇବା ପରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥିଲେ

Ahmedabad Test: Virat Kohli Century, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେଷ୍ଟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଆପଣ ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) କରିଥିବା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ନଜର କରିଥିବେ ଯେ ସେ ନିଜ ଲକେଟ୍ ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥିଲଲେ । ଯଦିଓ ଏହା କରିବା କେବଳ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେଷ୍ଟରେ ନ ଥିଲା ବରଂ, ଯେତେବେଳେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ଶତକ ସ୍କୋର ମାରିଛନ୍ତି, ସେତବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲକେଟକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛୁ । ତେବେ ଏହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସେହି ଲକେଟରେ କ’ଣ ବିଶେଷତା ରହିଛି? ସେ କାହିଁକି ସେହି ଲକେଟକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ନିଜର ଶତକ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି?

ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ୧୨୦୫ ଦିନର ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ୭୫ ତମ ଶତକ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ଏହା ୨୮ ତମ ଶତକ (28th Test Century) ଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶତକ ରେଡ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ରେ କରିଥିଲେ, କୋହଲି ସେତବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲକେଟ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥିଲେ । କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ବିରାଟ କୋହଲି ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ଶତକ କରିବା ପରେ ଲକେଟକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିବା ଫଟୋ ପ୍ରଥମେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ ରେ ହେଡଲାଇନରେ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଞ୍ଚୁରିଅନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୨୧୭ ବଲ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ୧୫୩ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ।

ଏହାର ୭ ମାସ ପରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଜୁଲାଇ ୨୦୧୮ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଓ କ୍ୟାରିୟରର ୨୨ ତମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପୁଣି ଲକେଟକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥିଲେ । ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଏହି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ।

ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ କିଛି କରିବା ପରେ ବିରାଟ ଏହା କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ । ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲକେଟକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥିଲେ ।

The celebration from Virat Kohli after reaching his century. pic.twitter.com/puChOie9GU

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 12, 2023