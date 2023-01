Virat Kohli Fan: ବିରାଟ କୋହଲି ୭୪ତମ ଶତକ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ ନେଲେ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ପୂରଣ କଲେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

Virat Kohli Century: ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ (Virat Kohli Fan) ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପାଗଳ । ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଏପରି ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଦିନ କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲିଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ରଶଂସକ ବିଗତ ଦିନରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ କି ରନ୍ ମେସିନ୍ ତାଙ୍କର ୭୧ ତମ ଶତକ ନ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ । କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦିନ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଦିନ ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ବିରାଟ କୋହଲି ଜାନୁଆରୀ ୧୫ରେ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ (India vs Sri Lanka ODI Series) ର ତୃତୀୟ ODI ମ୍ୟାଚ (IND vs SL 3rd ODI) ରେ ଏହି ଶତକ ଲଗାଇଥିଲେ ।

ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ଙ୍କ ଏହି ଫ୍ୟାନଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅମନ ଗୁପ୍ତା ଓ ସେ ନିଜେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ ସେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ୭୧ ତମ ଶତକ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବର ଏହା ଏକ ଫଟୋ ଦ୍ୱିତୀୟ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ ସେ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଶେରୱାନି ପିନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ।

"I asked for the 71st century but he scored 74th on my special day" ❤️❤️❤️@imVkohli @AnushkaSharma @StayWrogn pic.twitter.com/zHopZmzKdH

