Mo Bus Service: ମୋ’ ବସ୍‍ ଆରମ୍ଭ କଲା ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ବସ୍‍ ସେବା, ଓ୍ୱଣ୍ଡରଲା ଓ ପଥରଗାଡ଼ିଆକୁ ବସ୍‍

Mo Bus Service: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ନୂଆ ବସ୍‍ ରୁଟ୍‍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ୍‍ ରିଜନ୍‍ ଅର୍ବାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବା କ୍ରୁଟ। ଏହି ବସ୍‍ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୂଆ ବସ୍‍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ପଥର ଗାଡ଼ିଆ ବସ୍‍ ଷ୍ଟପ୍‍କୁ ନୂଆ ବସ୍‍ ଚାଲିବ। ଏହି ଦୁଇ ରୁଟ୍‍କୁ ୬୫ ଏବଂ ୬୬ ନମ୍ବର ରୁଟ୍‍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଟ୍ୱିଟରରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରଖି କ୍ରୁଟ କର୍ତ୍ତଅପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ବହୁଦିନର ଦାବି ତଥା ଚାହିଦାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ଦୁଇ ନୂଆ ରୁଟ୍‍ରେ ବସ୍‍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ୬୫ ନମ୍ବର ନୂଆ ରୁଟ୍‍ରେ ବସ୍‍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳଷ୍ଟେସନ୍‍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବାଣୀବିହାର ଦେଇ ଏହି ବସ୍‍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏଥିରେ ଓ୍ୱଣ୍ଡରଲା ଓ୍ୱାଟର ପାର୍କ ବି ସାମିଲ ହେବ। ପୁରୁଣା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ପାଲ୍ଲା ହାଟ ଦେଇ ଏହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୂଆ ବସ୍‍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପୁଣି ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଫେରିବ।

Based on the valuable feedback from commuters, CRUT is happy to announce two new routes - 65 & 66.

These routes will further enhance connectivity in the Capital Region of Odisha.

— Capital Region Urban Transport (@CRUT_BBSR) November 1, 2024