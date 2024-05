Odisha Mango: ବିଦେଶ ନେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆମ୍ବର ସ୍ୱାଦ, ରାଜ୍ୟ ଆମ୍ରପଲ୍ଲି ଆମ୍ବର ଚାହିଦା ସର୍ବାଧିକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ୱ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କିସନର ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସମାନ କ୍ରମରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଆମ୍ୱ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆମ୍ବର ଚାହିଦା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଧିକ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ଥାନୀୟ FPO ରୁ ତାଜା ଆମ୍ରପଲ୍ଲି ଆମ୍ବ ୨୦ ମଇ ୨୪ ରେ ଦୁବାଇକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗିରି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ବାରିପଦାର ଆମ୍ୱ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦେଶକୁ ପଠାଯାଉଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିଦେଶକୁ ତାଜା ଆମ୍ବ ପଠାଇବା ସହିତ, ରାଜ୍ୟ FPO ରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୨.୧ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରେ ଆମ୍ବ ଚାଷ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବଜାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ବଜାର ଚାହିଦାରୁ ୫୦% ଅଧିକ ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଆମ୍ୱ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ୧୨ ହଜାର, ଖୋର୍ଦ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ ହଜାର ହେକ୍ଟର, ମୟୁରଭଞ୍ଜରେ ୧୫ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଏହି କିସମର ଆମ୍ୱ ଚାଷ କରାଯାଇଛି।

Export of mangoes continues!

Another consignment of fresh Amrapalli mangoes from local FPOs in Dhenkanal was shipped to Dubai on 20 May ‘24. With shipment of fresh produce starting from Bhubaneswar Airport, vegetables & fruits sourced from state FPOs directly reach global markets pic.twitter.com/kCHXqVSQ4F

