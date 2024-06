ରାଜ୍ୟକୁ ୪ ନୂଆ ଫୁଟ୍‍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍‍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ୪ ନୂଆ ଫୁଟ ଓଭର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧୀକରଣ। ଏହି ଚାରିଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇଟି ଫୁଟ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍‍ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଦୁଇଛି ମଙ୍ଗୁଳି ଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ପଦାଚାରୀ ପାର କରିବା ସହଜ ହେବ। ତା’ ସହ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁର ହୋଇପାରିବ ତଥା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି।

ଭୁବନଶ୍ୱର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବରମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଏକ ଫୁଟ୍‍ ଓଭର ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ବହୁଦିନ ଧରି ରାଜଧାନୀ କଲେଜଠାରେ ଏଥିଲାଗି ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିବା। ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି ହୋଇନଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରାଧୀକରଣ ଏହି ଆନଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

2 FOOT OVERBRIDGES will be constructed on National Highway. Orders issued.

One in PALASUNI area & One in BARAMUNDA-near Rajdhani College-worth 5 cr immly.

It was People's Demand.

I had been pursuing the matter. Thanks to @NHAI_Official .

Minister @nitin_gadkari- Grateful I am. pic.twitter.com/cuQc1cpoQl

— Aparajita Sarangi ( Modi Ka Parivar) (@AprajitaSarangi) June 24, 2024