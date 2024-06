ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିପରି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍? ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

Kanchanjungha Express Accident: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପଛରୁ କଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନର ଉଭୟ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା ସିଇଓ ଜୟା ବର୍ମା ସିହ୍ନା ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନର ଡ୍ରାଇଭର ସିଗ୍ନାଲକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜୟା ବର୍ମା ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ କାରଣ ଏକ ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟି ପରି ମନେହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟ୍ରେନର ପାଇଲଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।

ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କମ ସିଇଓ ଜୟା ବର୍ମା ସିହ୍ନା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୫ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ୫୦ ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମାର୍ଗରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 'କବଚ୍' ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜୟା ବର୍ମା ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି।

West Bengal train accident | "8 deaths, 25 injured in this accident. Prima facie suggests human error as the cause. The first indications suggest that this is a case of signal disregard. Kavach needs to proliferated, planned for West Bengal," says Jaya Varma Sinha, Chairman & CEO… pic.twitter.com/uUnP92wErs

— ANI (@ANI) June 17, 2024