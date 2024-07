Top 10 News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆସିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମେଧା ତାଲିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଖବର

1.Sri Jagannatha returned: ଦୀର୍ଘ ୧୩ ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ। ଗତକାଲି ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ନୀତିରେ ତିନି ରଥରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ପହଣ୍ଡି ଜାରି ରହିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

2.Microsoft Down: ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍‌ ତଥା ଉଇଣ୍ଡୋଜ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କ୍ରାସ ହେବା କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନସାରା ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ବିମାନ ସେବା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା, ସପିଂ ମଲରେ ସେବା ଆଦି ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କଂପ୍ୟୁଟରରେ ଏକ ବ୍ଲ୍ୟୁ ସ୍କ୍ରିନ ଏରର ଦେଖଉଛି। ସେହିପରି ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଭିସ୍ତାରା, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ସ୍ପାଇସ ଜେଟ ଭଳି ଏୟାରଲାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।

3.1st merit List for +2 admission: ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମେଧା ତାଲିକା। ରାଜ୍ୟର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ୍‍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନର ଫଳାଫଳ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମାର୍କ ଓ ଅମସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକର କଟ ଅଫ ସଫ୍ଟଓ୍ୱେର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।

4.Pitambar Acharya New AG: ବରିଷ୍ଠ ଅଧିବକ୍ତା ତଥା ବିଜେପି ପ୍ରବକ୍ତା ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ। ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ବିଭାଗ ଏ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ପଦବୀ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଆଭୋକେଟ୍‍ ଜେନେରାଲ୍‍ ଅଶୋକ ପରିଜା ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଏହି ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବାରୁ ଏ ପଦବୀ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାକୁ କୋର୍ଟରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଲାଗି ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।

5.6 New Bills in Budget session: ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଲୋକସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ। ଏହି ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅର୍ଥନୀତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋରତ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହାପରଦିନ ବଜେଟ୍‍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସାମୟିକ ବଜେଟ୍‍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଜେଟ୍‍ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ୬ଟି ନୂଆ ବିଲ୍‍ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଶେଷକରି ବିମାନ ଯାନ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

6.Cargo ship Catches Fire off Goa Coast: ଗୋଆ ଉପକୂଳରେ ଏକ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ ଫିଲିଫାଇନ୍ସ ନାଗରିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାହାଜଟି ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ କାରଣରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଆଶଙ୍କା କରିଛି।

7.Politics on new Rule for UP’s Kanwar Routs: କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଫଳ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ନିୟମ ଜାରି ହେବା ପରେ ରାଜନୀତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି ଏହାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏନ୍‍ଡିଏ ଅଂଶୀଦାର ଚିରାଗ ପାସ୍‍ୱାନ୍‍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

8.Bangladesh imposes Curfew as death toll rises to 100: ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରକ୍ଷଣ ନୀତିକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେବାରୁ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଗଲାଣି। ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ବଂଲାଦେଶ ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିବା ସହ ସେନା ମୁତ୍ତୟନ ଲାଗି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

9.No Banking License to Corporate Houses Now: ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତଥା କର୍ପୋରେଟ୍‍ ହାଉସ୍‍ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବାକୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବ୍ୟାହତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଥିବାରୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏ ଦିଗରେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ।

10.Depression in Bay of Bengal, heavy rain expected: ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଏହା ପୁରୀ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଆଜି ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।