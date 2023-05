Hippopotamus Viral Video: ପାଣିରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଆଡକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ହିପୋପୋଟାମସ୍, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଜୀବନ

Wild Animals Scary Video: ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ସେତିକି ବିପଦଜ୍ଜନକ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଉଠନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଭୟାନକ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଜଡିତ ଏପରି ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଶିକାର ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତି।

ଆପଣ ନିଜେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ, ଆପଣ ପାଣିରେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ କୌଣସି ଭୋକିଲା ଜନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ପାଣିରେ ଏଭଳି ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସଦ୍ୟ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଏକ ଚମକପ୍ରଦ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ।

ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ତାହା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ହଠାତ୍ ଏକ ହିପୋପୋଟାମସ୍ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବକୁ ଦେଖିବା ଭୟଭୀତ ହୋଇଉଠିଥିବା ସେହି ପିଲା ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଭିଡିଓ ପୁରୁଣା, ହେଲେ ଏହା ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ବଢିଯିବ। ଏଥିରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ହଠାତ୍ ଏକ ବିରାଟ ହିପୋପୋଟାମସ୍ ପାଣି ଭିତରୁ ପିଲା ଆଡକୁ ଡେଇଁପଡୁଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ହିପୋ ନିଜର ମୁହଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ। ହେଲେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଥିବା ସେହି ପିଲା ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ହିପୋପୋଟାମସ୍ ପାଣି ଭିତରେ ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଛି।

No one expects the Hippo. pic.twitter.com/DExoVI8ZQG

— Terrifying Nature (@TerrifyingNatur) May 14, 2023