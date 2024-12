R Ashwin: ଅବସର ପରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେବେ ଅଶ୍ୱିନ? ରୋହିତ ଶର୍ମା ଖୁଲାସା କଲେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ଲାନ

Rohit Sharma On Ashwin: ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜର ମଜାଳିଆ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ କୌଣସି ସଙ୍କୋଚ ବିନା ନିଜ ହୃଦୟରୁ କଥା କହି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗାବା ଟେଷ୍ଟର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏପରି କିଛି କହିଥିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଇ ଦେଇଥିଲା। ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଅବସର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବାବେଳେ ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ବୋଲର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହୋଇପାରିବେ।

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ରୋହିତ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, 'ଖେଳାଳିମାନେ ମୋ ସହ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକାଠି ଖେଳିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିକଟତର।'

ରୋହିତ ଏହାପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିବା ରାହାଣେଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପୂଜାରା ରାଜକୋଟରେ ରୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକ ସାକ୍ଷାତ କରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, 'ଅଶ୍ୱିନ ଆସନ୍ତା ଏକ କିମ୍ବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ବସିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଜାରି ରଖିବୁ। 'ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ।

Rohit Sharma at the post-match conference of Gabba Test being at his witty self when asked about the future of Ajinkya Rahane and Cheteshwar Pujara, after Ravichandran Ashwin announced retirement from international cricket. pic.twitter.com/KcOTBXO3Hm

— चिरकुट ज़िंदगी (@Chirayu_Jain26) December 18, 2024