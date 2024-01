ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦଘାଟନ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୨.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ AIIMS, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଲେ ଘୋଷଣା

Ram Mandir Inauguration: ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହି ବିଷୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ରହିଛି। ଶନିବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ (AIIMS) କୁ ଅପରାହ୍ନ ୨.୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦ୍ର ଏହାପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ରେ ଅଧା ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାର କହିଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ସକାଳେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।

Delhi AIIMS to be closed till 14.30 on Monday, the day of Pran pratishtha of Lord Ram in #Ayodhya

Notification for half day at @aiims_newdelhi has been issued. pic.twitter.com/Cb527PWN6p

