Atiq Ahmed Murder Case: ଅତିକକୁ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତର ବାପା କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, କହିଲେ ମୋ ପୁଅ...

Atiq Ahmed Murder Case News In Odia: ଉମେଶ ପାଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ ଓ ତାର ଭାଇ ଅସରଫକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି (Atiq Ahmed Murder Case)। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋଭଲେସ ତିଓ୍ବାରୀ(Lavlesh Tiwari), ସନି ଓ ଅରୁଣ ମୋର୍ଯ୍ୟ । ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କେତେକ ମାମଲାରେ ଜେଲରେ ସଜା କାଟି ଫେରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋଭଲେସ ତିଓ୍ବାରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,'ତାଙ୍କ ପୁଅର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ , ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଶାରେ ବୁଡି ରହେ, ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହେ । ତେଣୁ ତା ସହ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ଘରେ ରୁହେନି, କେବେ କେବେ ସେ ଘରକୁ ଆସେ । '

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲୋଭଲେସ ତିଓ୍ବାରୀ ବାପା ୟାଗା ତିୱାରୀ ଆହୁରୀ କହିଛନ୍ତି (Lavlesh Tiwari's father Yagya Tiwari) ଯେ, 'ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ ଓ ତାର ଭାଇ ଅସରଫକୁ ଗୁଳିକାଣ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଲୋଭଲେସର (Lavlesh Tiwari) ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବି ଜଣା ନାହିଁ । ଲୋଭଲେସ ଯେତେବେଳେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ,ସେ କେବଳେ କିଛି ସମୟ ରହି ଗାଧୋଇକି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା । ଆମେ ତାହା ସହ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଥା ହୋଇନାହୁଁ । ନିକଟରେ ସେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବବ୍ୟହାର କରିଥିବା ଘଟଣାରେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲା। ସେହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସେ ଦେଢ ବର୍ଷ ଜେଲ ଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେ ଜାମିନରେ ଆସିଥିଲେ। କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ତାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହୁଁ । ଆମେ ଏଥିରେ କ’ଣ କହିପାରିବୁ । ଟିଭି ଦେଖିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ, ମୋ ପୁଅ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋଭଲେସର ବାପା । ' ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଭଲେଶ ତିୱାରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦା ବାସିନ୍ଦା। ବାକି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହନିପୁରର ବାସିନ୍ଦା ଶାନି ଏବଂ କସଗଞ୍ଜର ଅରୁଣ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କ ନାମ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଡକାୟତି ଏବଂ ହତ୍ୟା ଭଳି ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ତିନିଜଣ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି।

#WATCH | UP: ...We have no information about how he reached there and we didn't mean anything to him...He is a drug addict...We don't know anything about him...: Yagya Tiwari, father of shooter Lovelesh Tiwari who shot gangster-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf pic.twitter.com/ClmtzkKL9k

— ANI (@ANI) April 16, 2023