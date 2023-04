Atiq Ahmed Ashraf Ahmed Shot Dead: ଅତିକ୍ ଅହମ୍ମଦ ଓ ଆଶରଫକୁ ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟା; ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଫାଇରିଙ୍ଗ୍

Atiq Ahmed Shot Dead: ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅତିକ୍ ଅହମ୍ମଦ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଶରଫ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ସୂଚନାନୁସାରେ, ଦୁଇରୁ ତିନି ଜଣ ବଦମାସ ଅତିକ୍ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଶରଫ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ଅତିକକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମୀ ଭାବରେ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ତିନି ଜଣକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଅତିକ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଶରଫ୍ ପୋଲିସ୍ ହେପାଜତରେ ଥିଲେ ।

ଆଜି ମାଫିଆ ଅତିକ୍ ଅହମ୍ମଦ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଶରଫଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହରର ଚାକିଆ, କାସରୀ ମାସାରି ଓ ପିପାଲ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ୨୦୦୫ ବିଏସପି ବିଧାୟକ ରାଜୁ ପାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଉମେଶ ପାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅତିକ୍ ଅହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । ଏହାପୂର୍ବରୁ, ଏପ୍ରିଲ ୧୩ ରେ ଝାନ୍ସୀରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଅତିକଙ୍କ ପୁଅ ଆସାଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସୁଟର ଗୁଲାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୟୁପି ଏସଟିଏଫ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ।

#WATCH | Uttar Pradesh: Moment when Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead while interacting with media.

(Warning: Disturbing Visuals) pic.twitter.com/xCmf0kOfcQ

— ANI (@ANI) April 15, 2023