Nobel Peace Prize: ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର? ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର କମିଟିର ଡେପୁଟି ନେତା ଦେଲେ ଏହି ବୟାନ

Nobel Prize For PM Modi: ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ (Narendra Modi) ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଗତିର ପଥ ଦେଖାଇବା ସହ ଭାରତକୁ ଆଗେଇ ନେଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜର ଦେଶର ପତାକା ବିଶ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚା ରଖିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତା ଭାବେ ଅନେକଥର ସର୍ଭେରେ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ପ୍ରଶଂସା ଜଣେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ବାସ୍ତବରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର କମିଟିର (Nobel Prize Committee) ଟିମ୍ ନରୱେରୁ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ହେଉଛି ସେହି କମିଟି ଯିଏ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାର ନାମ ସ୍ଥିର କରେ ଓ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏହି କମିଟିର ଡେପୁଟି ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟମାନେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ସହ ଜଡିତ କିଛି ବଡ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

India’s intervention to remind Russia of the consequences of using Nuclear weapons was very helpful. India didn’t speak in a loud voice, didn’t threaten anybody, they just made their position known in a friendly manner. We need more of that in International politics: Asle Toje,… https://t.co/mXndgFKdhY pic.twitter.com/fa6asPVmud

— ANI (@ANI) March 16, 2023