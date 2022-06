New Labour Laws 2022 : ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହିସବୁ ନିୟମ, ବଢିବ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି

New Labour Laws 2022 : କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ନୂତନ ଶ୍ରମ ନିୟମର ମଜୁରୀ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା (ପେନସନ୍, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି), ଶ୍ରମ କଲ୍ୟାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି (ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ) ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ, ଓଡିଶା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ, ମଣିପୁର, ବିହାର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସମେତ ୨୩ଟି ରାଜ୍ୟ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। Code on Wages 2019, Industrial Relations Code 2020, Code on Social Security 2020 ଓ Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 ଗୁଡିକ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପରୋକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ

ନୂତନ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଲାଗୁହେଲେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଖାନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କାରଖାନା ଅଧିନିୟମ, ୧୯୪୮ ଅନୁସାରେ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି। ଅଫିସର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ସୋପସ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ।

ନୂତନ ଶ୍ରମ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ୧୨ ଘଣ୍ଟା କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ/କାରଖାନା ଏହାକୁ ଏକ ଚାରି ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ କରିପାରନ୍ତି। ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ତିନି ମାସର ଓଭରଟାଇମ୍ ୫୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ୧୨୫ ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ସଂରଚନା

ନୂତନ ଶ୍ରମ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେସିକ ସାଲାରି ମୋଟ ବେତନର ଅତିକମରେ ୫୦% ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଟେକ୍-ହୋମ୍ ଦରମା ହ୍ରାସ କରିବ। କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଧିକ ଅବଦାନ ଦେବେ ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ରିହାତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯାହା

ଛୁଟି

ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଛୁଟିର ପରିମାଣ ସମାନ ରହିବ କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୪୫ ବଦଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨୦ ଦିନର କାମ ପାଇଁ ଛୁଟି ପାଇବେ, ଯାହା ଏକ ଖୁସି ଖବର। ନୂତନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୨୪୦ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୮୦ ଦିନ ଚାକିରି ପରେ ଛୁଟି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।

ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ୍ ପାଣ୍ଠିର ଅବଦାନ

ନୂତନ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଦରମା ଏବଂ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାର ଅବଦାନର ଅନୁପାତ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେସିକ ସାଲାରି, ମୋଟ ବେତନର ୫୦% ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାର PF ଅବଦାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଘରର ବେତନ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ବିଶେଷକରି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ।