Chandrayaan-3 Rover Pragyan: ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଆନାଗଲିଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିବାର ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ଏହି ଅଭିନବ କୌଶଳ ଏକ 3D ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଷ୍ଟେରିଓ କିମ୍ବା ମଲ୍ଟି-ଭ୍ୟୁ ଇମେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଯାହା ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

ଆନାଗଲିଫ୍ ପ୍ରତିଛବି (Anaglyph Image) ନାଭକ୍ୟାମ୍ ଷ୍ଟେରିଓ ଇମେଜ୍ (NavCam Stereo Image) ବ୍ୟବହାର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଇସ୍ରୋ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଫର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ-ଅପ୍ଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (ISRO Laboratory for Electro Optic System) ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ (Chandrayaan-3 Rover Pragyan) ଉଭୟ ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରତିଛବି ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରିଥାଏ। ଯାହା ପରେ 3D ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ (Color Channels) ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାଏ।

ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତିଛବିରେ, ବାମ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଲାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାହାଣ ଚିତ୍ର ନୀଳ ଏବଂ ସବୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇ ସିଆନ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଛବି ମଧ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଷ୍ଟେରିଓ ଇଫେକ୍ଟ (Stereo Effect) ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ତିନୋଟି ଆକାରର ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରଭାବ ଦେଇଥାଏ।

Chandrayaan-3 Mission:

Anaglyph is a simple visualization of the object or terrain in three dimensions from stereo or multi-view images.

The Anaglyph presented here is created using NavCam Stereo Images, which consist of both a left and right image captured onboard the Pragyan… pic.twitter.com/T8ksnvrovA

— ISRO (@isro) September 5, 2023