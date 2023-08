Chandrayaan 3: 'ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ୮ ମିଟର କଭର୍ କଲା ରୋଭର', ISRO ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ଉପରେ ଦେଲା ଲଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍

Chandrayaan 3 Rover Update: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର (ISRO) ର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ର ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣମେରୁରେ ଗତି କରୁଛି । ISRO ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ (୨୫ ଅଗଷ୍ଟ) ରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି (X) ରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ISRO ଲେଖିଛି ଯେ ରୋଭର ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରାୟ ୮ ମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ରୋଭର ପେଲୋଡ୍ LIBS ଓ APXS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ । ପ୍ରୋପଲିସନ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଓ ରୋଭର ଉପରେ ସମସ୍ତ ପେଲୋଡ୍ ନମିନାଲ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି ।

ରୋଭରର ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ଏହାପୂର୍ବରୁ, ISRO ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରରୁ ବାହାରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲା, ଯାହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଇମେଜର କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା । ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରି, ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ମିଶନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବୁଧବାର (୨୩ ଅଗଷ୍ଟ) ରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣମେରୁ ଉପରେ ଏକ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା ​।

Chandrayaan-3 Mission:

All planned Rover movements have been verified. The Rover has successfully traversed a distance of about 8 meters.

Rover payloads LIBS and APXS are turned ON.

All payloads on the propulsion module, lander module, and rover are performing nominally.…

— ISRO (@isro) August 25, 2023