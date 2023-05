Accident News: ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲା ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା ଦେଢବର୍ଷ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ

Accident News in Odia: ଛତିଶଗଡ଼ ବାଲୋଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ୧୧ ଜଣଙ୍କରମୃତ୍ୟୁ । ବାଲୋଦ ଜିଲ୍ଲାର ପୁର ଓ ଚାରମା ମଧ୍ୟରେ ବାଲୋଦଗହନ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବିବାହ ସମାରୋହରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବୋଲେରୋ ଓ ଟ୍ରକ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ।