ଭିତରକନିକାର ହବଳିଖଟିରେ ମାଡ଼ ହେଲା ବାତ୍ୟା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା କୂଳ ଦେଇ ବାତ୍ୟା ପାର୍‍

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ‘ଦାନା’ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାର କରିଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୩ଟା ଭିତରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାର କରି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିଛି। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏହା ଭିତର କନିକାର ହବଳିଖଟି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଓ ଧାମରା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପାରିତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ବେଗ ଘଣ୍ଠାପ୍ରତି ୧୦୦ରୁ ୧୧୦ କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା। ଯାହା ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ୧୨୦ କିଲାମିଟରରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏବେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ ଆଉ ବିପଦ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନସାରା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

THE SEVERE CYCLONIC STORM “DANA” (PRONOUNCED AS DANA) MOVED NORTH-NORTHWESTWARDS WITH A SPEED OF 12 KMPH AND LAY CENTRED AT 0430 HRS IST OF TODAY, THE 25TH OCTOBER, OVER NORTH COASTAL ODISHA NEAR LATITUDE 20.90° N AND LONGITUDE 86.90°E, ABOUT 15 KM NORTH OF DHAMARA AND 30 KM… pic.twitter.com/DzPST78fNp

— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 24, 2024