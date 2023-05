Cyclone Mocha Update: ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଘନିଭୂତ, କାଲି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ, ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡି଼ଶା ଉପରେ କିଭଳି ରହିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ?

Cyclone Mocha Update News In Odia: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ (Bay of Bengal) ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ । ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ । ଆସନ୍ତାକାଲି (Tomorrow) ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡର ରୂପ(Cyclonic Storm) ନେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (IMD) । ପରେ ୧୨ ତାରିଖ ସକାଳେ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ । ଓଡି଼ଶା ଉପରେ ଏହି ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ପଢନ୍ତୁ ପୁରା ରିପୋର୍ଟ...