Delhi: ସଂସଦ ନିକଟରେ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି; ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର

Delhi Police: ସଂସଦ ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଜାଳି ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ବୁଧବାର ଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସଦ ନିକଟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଯାଇଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ୟୁପି ବାଗପାତ୍ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କ ନାମ ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ସେ ରେଳ ଭବନ ଛକରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ରେଳ ପୋଲିସ କିଛି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ସେ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଲଗାତାର ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯାନଗୁଡିକର ତୀବ୍ର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସୂତ୍ରରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

Delhi: A young man tried to commit suicide by pouring petrol on himself in front of the new Parliament building. Police arrived at the scene. The injured individual has been taken to RML Hospital, where his treatment is ongoing pic.twitter.com/SFglJPg6Pc

