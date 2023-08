Delhi Horror Video: ସାଙ୍ଗକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଛୁରୀମାରି ହତ୍ୟା କଲେ ଯୁବକ; ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

Delhi Sangam Vihar Murder: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଛାତିଥରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ନେଇ ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ବୟସ୍କ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଙ୍ଗମ ବିହାର ସ୍ଥିତ ଟିଗ୍ରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ମୃତକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଘଟଣା (man stabbed to death by friend delhi) ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ମୃତକଙ୍କ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକ ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁସଫ। ଛୁରୀ ମାଡ଼ ଘଟଣା ପରେ ମୃତକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୃତକ ୟୁସୁଫ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଶାହାରୁଖଙ୍କ ଠାରୁ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ।



ହେଲେ ସେହି ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ନେଇ ମୃତକ ୟୁସୁଫ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଶାହାରୁଖଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବିବାଦ ଏତେ ବଢିଯାଇଥିଲା ଶାହାରୁଖ ୟୁସୁଫଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ (delhi knife attack news) କରିବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

Shocking Video from Delhi's Sangam Vihar!

A young man viciously stabbed by an assailant, but brave bystanders stepped in, caught the culprit, and confronted him.

Our team verified the case and tried reaching out to officials for more details.#BreakingNews #DelhiCrime pic.twitter.com/PSFn39lbsw

— Ashwini Shrivastava (@AshwiniSahaya) August 2, 2023