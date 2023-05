Flight Service: କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଦୁବାଇ ବିମାନ ସେବା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଟିକେଟ୍ ଦାମ?

Flight Service News In Odia: ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ (May 15) ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇକୁ ସିଧା ବିମାନ ସେବା ବା ଡିରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ (Direct Flight Service From Bhubaneswar To Dubai)। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ (Biju Patnaik International Airport)ବନ୍ଦରରୁ ଦୁବାଇକୁ ( Dubai) ଉଡିବ ବିମାନ । ସପ୍ତାହକୁ ତିନି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହି ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଓଡି଼ଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା । ଏହି ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ତେବେ,ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ବର- ଦୁବାଇ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ଟିକେଟ ବୁକିଂର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାଶ୍ବ ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ରାଉଣ୍ତ ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସବ୍‌ସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇ,ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଟେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ସପ୍ତାହକୁ ୩ ଦିନ ଇଣ୍ଡିଗୋର ୧୮୬ ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇ ଚଳାଚଳ କରିବ ।

ସେହିପରି ଜୁନ୍ ୩ରେ ମଧ୍ୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକକୁ ମଧ୍ୟ ସିଧା ସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ସହରକୁ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଦିନ ଉଡିବ ବିମାନ । ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବ । ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକକୁ ବୁଧବାର ଏବଂ ରବିବାର ବିମାନ ସେବା ରହିଛି । ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନସ ଏହି ରୁଟରେ ଉଡାଣ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ । ଏନେଇ ଅଗ୍ରୀମ ଟିକଟ ବୁକିଂ ସେବା ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ରେ,ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ତା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ତା-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ ୯ ସିଟେଡ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାର୍ଟଟ ବିମାନସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହା ସପ୍ତାହକୁ ୨ଥର ଉଡାଣ ଭରିବ । ବିମାନ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେହିପରି ଜେଟ୍ ଏରିନା ପକ୍ଷରୁ ଆକାଶ ଏୟାର ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆରମ୍ଭ କରିବ ବିମାନ ସେବା ।

