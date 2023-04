First Underwater Metro: ମେଟ୍ରୋ ରଚିଲା ଇତିହାସ; ହୁଗୁଳୀ ନଦୀ ତଳେ ଗଡ଼ିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

First Underwater Metro: କୋଲକାତା ମେଟ୍ରୋ ଗଙ୍ଗା (ହୁଗୁଳି) ନଦୀ ତଳେ ପ୍ରଥମ ମେଟ୍ରୋକୁ ହାୱଡା ମୌଦାନକୁ ନେଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ବୁଧବାର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଳେ ଚାଲିଥିଲା । ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ । ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କୋଲକାତା ମେଟ୍ରୋ ରେଳବାଇର ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପି. ଉଦୟ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଦ୍ୱାରା ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ମେଟ୍ରୋ ରେଳର ରେକ୍ ନମ୍ବର MR-612 ଏହାର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ବିବିଡ଼ିବାଗ ମହକରଣରୁ କୋଲକାତାର ହାୱଡା ମୌଦାନ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ​​। ସକାଳ ୧୧.୫୫ ରେ ରେକ୍ ହୁଗୁଳି ନଦୀ ପାର ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ରେଡ୍ଡୀ ମେଟ୍ରୋ ଅତିରିକ୍ତ ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଏଚଏନ ଜାୟସୱାଲ, କୋଲକାତା ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (କେଏମଆରସିଏଲ୍) ର ଏମଡି ଓ ମେଟ୍ରୋର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ପରେ ରେଡ୍ଡୀ ହାୱଡା ଷ୍ଟେସନରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ।

ଏହା ପରେ, ରେକ୍ ନମ୍ବର MR-613 କୁ ମଧ୍ୟ ହାୱଡା ମୈଦାନ ଷ୍ଟେସନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହାୱଡା ମୌଦାନରୁ ଏସପ୍ଲାନେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ସାତ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଓ ଏହା ପରେ ଏହି ବିଭାଗରେ ନିୟମିତ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, KMRCL ର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଯାହାର ପ୍ରୟାସ ଓ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚମତ୍କାରତା ହାସଲ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଖୁସି ।

Kolkata Metro creates History!For the first time in India,a Metro rake ran under any river today!Regular trial runs from #HowrahMaidan to #Esplanade will start very soon. Shri P Uday Kumar Reddy,General Manager has described this run as a historic moment for the city of #Kolkata. pic.twitter.com/sA4Kqdvf0v

— Metro Rail Kolkata (@metrorailwaykol) April 12, 2023