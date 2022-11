G20 Summit: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରମ୍ ବଜାଇଲେ ପିଏମ ମୋଦି, ଦେଖନ୍ତୁ Video

PM Modi plays drums: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (Prime Minister Narendra Modi) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ (Indonesia) ହେବାକୁ ଥିବା ଜି-୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ (G20 Summit) ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଓ ଏହି ସମୟରେ ଡ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବଜାଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପୋଷାକ ଓ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକମାନେ ହାତ ଯୋଡି ଅଭିବାଦନ କରିଥିଲେ ଓ 'ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ'ର ସ୍ଲୋଗାଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ପିଏମ ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡ଼୍ରମ୍ ବଜାଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରମ ବଜାଇଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ଡ୍ରମ ବାଯାଉଥିବା ଲୋକ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଥିଲେ । ଜି-୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୨ ରୁ ଭାରତ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜି-୨୦ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବ । ଏଠାରେ ଜି-୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୋଦି ୨୦୧୮ ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ଓ ମାନବିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଭାରତର 'ଅପରେସନ୍ ସାମୁଦ୍ର ମୈତ୍ରୀ'କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives at the venue in Bali, Indonesia where an Indian community event will be held shortly; also tries his hands at traditional Indonesian musical instruments.

(Source: DD) pic.twitter.com/xYsGzP1zzS

— ANI (@ANI) November 15, 2022