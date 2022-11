Gujarat Election Date: ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ, ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ

Gujarat Election Date 2022: ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଗୁଜୁରାଟର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ । ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମତଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଓ ଏହା ପରେ ଡିସେମ୍ବର ୮ ରେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିବ । ସେହି ଦିନ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ନଭେମ୍ବର ୧୨ ରେ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଗୁଜୁରାଟ ନିର୍ବାଚନରେ ​​୨୦୦୭ ମସିହାରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି ଓ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି।

ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (ସିଇସି) ରାଜୀବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ୧ ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ୫ ଡିସେମ୍ବର ଭୋଟ୍ ହେବ ।

First phase of Assembly elections in Gujarat to be held on 1st December & second phase on 5th December; counting of votes to be done on 8th December: Chief Election Commissioner Rajiv Kumar pic.twitter.com/MMgTpxOY4W

— ANI (@ANI) November 3, 2022