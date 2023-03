Attack on Hindu: ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଲି ପାଳନ ବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ୧୫ ଆହତ

Attack on Hindu in Pakistan: ପୁଣି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ । ହୋଲିରେ (Holi) ପାକିସ୍ତାନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ(Attack on Hindu in Pakistan) ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୧୫ ଜଣ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଲ କଲେଜରେ ହୋଲି ପାଳନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ (Hindu students attacked in Pakistan) ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। । ଏହି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ସୋମବାର ପାକିସ୍ଥାନର ଲାହୋରରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଲ କଲେଜରେ (Pakistan’s Punjab university)ଘଟିଛି । ​​ଯେତେବେଳେ ହୋଲି ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ତଥା ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କାଶିଫ ବ୍ରୋହି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଲନରେ ଏକାଠି ହେବା ପରେ ଇସଲାମିକ୍ ଜାମାତ୍ ତୁଲବା (Islamic Jamiat Tulba (IJT)ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଲି ଖେଳିବା ନେଇ ଅନୁମତି ପାଇଥିବା କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନ ଥିଲେ ଇସଲାମିକ୍ ଜାମାତ୍ ତୁଲବା ସଦସ୍ୟ । ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ ।

University of Punjab baton charge upon students, their biggest sin is that they belong to Sindh province as well as many of them are Hindus students those who celebrating their Holi festival shame on Punjab university adminstration also upon Punjab govt #Racism#educationcrisis pic.twitter.com/qLDJJYBAsy

— Siraj Arsul korai (@Sirajkorae) March 6, 2023