Atiq Ahmed Murder Case: ସାମ୍ବାଦିକ ରୂପରେ ଆସି ମାରିଦେଲେ, ଏବେ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜାରି କରିବ SOP

Atiq Ahmed Murder News In Odia: ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ(Atiq Ahmed) ଓ ତାର ଭାଇ ଅସରଫକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି (Atiq Ahmed Murder Case)। ସାମ୍ବାଦିକ ବେଶରେ ଆସିଲେ ପୋଲସ ଓ ମିଡିଆ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଗରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅତିକ୍ ଅହମଦ୍ ଓ ତା’ର ଭାଇ ଅସରଫକୁ ଗୁଳି କରିଦେଲେ ( atique ahmed encounter )। ତା’ ପୁଣି ଅତି ନିକଟରୁ । ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋଭଲେସ ତିଓ୍ବାରୀ(Lavlesh Tiwari), ସନି ଓ ଅରୁଣ ମୋର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ତିନି ଜଣ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ କରି ରିପୋର୍ଟର ଭାବରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ ସେହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ । ହେଲେ ମିଡିଆ ଆଗରେ ବାଇଟ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ରିପୋର୍ଟର ବେଶରେ ଯାଇଥିବା ଏହି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଅତିକ୍ ଅହମଦ୍ ଓ ତା’ର ଭାଇ ଅସରଫକୁ ( atique ahmed encounter )ଆଖି ବୁଜା ଗୁଳି ମାଡ କରିଥିଲେ ।

ଗୁଳିମାଡ କରିଥିବା ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ନକଲି ରିପୋର୍ଟର ଆଇଡି , ମାଇକ୍ ଓ କ୍ୟାମେରା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ୍ (up police)। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରିଚୟର ଅପବ୍ୟବହାର ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏସଓପି (SOP) ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି । ଯାହା ଖୁବଶିଘ୍ର ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ସାମ୍ବାଦିକର ପରିଚୟ ଦେଇ ଯେଭଳି କୌଣସି ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ ନ ଘଟେ । ସନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏସଓପି ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କାରଯିବ । ତେବେ, ଏହି ଏସଓପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (PM Modi ) ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ୍ ଶାହାଙ୍କ(Amit shah) ନୃତ୍ବତ୍ବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ।

MHA, under the leadership of PM Modi and guidance of HM Amit Shah, will prepare SOPs for safety and security of journalists, sources said

