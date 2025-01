Plane Crash: ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Plane Crash in South Sudan: ବୁଧବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଡାନର ୟୁନିଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିମାନରେ ୨୧ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଜାତିସଂଘ ରେଡିଓ ମିରାୟାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିମାନଟି ଦକ୍ଷିଣ ସୁଡାନର ଏକ ଅଏଲଫିଲ୍ଡରୁ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିଲା।

ଦକ୍ଷିଣ ସୁଡାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଇକେଲ ମାକୁଇ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଡାନରେ ଅନେକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ୨୦୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ରାଜଧାନୀ ଜୁବାରୁ ୟିରୋଲ ସହରକୁ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବା ଏକ ଛୋଟ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୧୯ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।

At least 18 people were killed and two others injured when a plane crashed in Unity State’s Rubkona County. The aircraft, which was traveling from the Unity oil fields to Juba, went down shortly after takeoff at 10:30AM. #SouthSudan #SSOX #SSOT pic.twitter.com/xfcMBFbQFw

Update: A plane carrying 21 passengers, including the pilot, has crashed while departing from Unity Oil Field, killing 18 people and leaving three others in critical condition.

The pilot and co-pilot are among the dead. pic.twitter.com/Mx74CKWxRO

— South Sudan Eagles Media (@ssemtv) January 29, 2025