Mother's Love: ମା' ପରି କିଏ ହେବ! ବର୍ଷାରେ ନିଜକୁ ଓଦାକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଲା ରକ୍ଷା, ଅପାଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଛୁଇଁବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ

Mother's Love : ମାଆ (Mother)ଏକ ଶଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଏକ ପ୍ରତୀକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମା’ ଏମିତି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ସବୁ ସଂପର୍କରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଗୋଟେ ମା’ର ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟକୁ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ବି ପୂରଣ କରିପାରେନି। (Mother's Love) ତା’ର ନିଜ ସନ୍ତାନ ଓ ପରିବାର ପ୍ରତି ଥିବା ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଓ ସମର୍ପଣ ଆଗରେ ଆଉ କିଛି ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନଥାଏ । ସେହି ସ୍ନେହମୟୀ, ଦୟାମୟୀ, ଅଭୟଦାୟିନୀ । କଥାରେ ଅଛି ଯାହାର ମାଆ(Motherhood) ଅଛି ତାର ସାହା ଅଛି। (Mother) ମାଆ ପାଖେ ଥିଲେ ଡର, ଭୟ କିଛି ନଥାଏ। କିଛି ନ କହିଲେ ବି ସବୁ ବୁଝିଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତି କ୍ଷଣ, ପ୍ରତି ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଯିଏ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ମାଆ। ମାଆ ପାଇଁ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବି ଶଦ୍ଧ ନିଅଣ୍ଟ ପଡିବ।

ଯେତେ ଝଡ ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ବି ତାର ଛୁଆକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଥାଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା, ସେ ହେଉଛି ମାଆ । ସେ ମଣିଷ ହେଉ କି ପଶୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚକିତ କରିପାରେ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ( mother hen )ଗୋଟେ ମାଆ କୁକୁଡା ବର୍ଷାରୁ ନିଜ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପେଟ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି । ନିଜ ବର୍ଷାରେ ଓଦା (heavy rain) ହେଉଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଗ୍ରାବିଏଲ୍ କର୍ଣ୍ଣୋ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ (Gabriele Corno) ନିଜ ଟ୍ବିଟର ହ୍ୟାଣ୍ତେଲରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ୟୁଜର୍ସ ମାଆ- ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ଦେଖି ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

