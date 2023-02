BBC ର ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଜବତ

Income Tax raid at BBC Office: ଗୁଜୁରାଟ ଦଙ୍ଗା ଉପରେ ବିବିସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଆୟକର ବିଭାଗ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀର ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯଦି ଉତ୍ସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ ଅଫିସରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି । ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଫୋନ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ରଖାଯାଇଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ । ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ମୁମ୍ବାଇର ବିବିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଇଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ସୂଚନାନୁସାରେ, ୬୦ ରୁ ୭୦ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ବିବିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

କହିରଖୁଛୁ ଯେ ୨୦୦୨ ଗୁଜୁରାଟ ଦଙ୍ଗା ଉପରେ ବିବିସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ (BBC) କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ଏକ 'ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଧାରଣା' ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଥିଲେ । ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜିବ ଖାନ୍ନା ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଏମ.ଏମ ସୁନ୍ଦରେଶଙ୍କ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ହିନ୍ଦୁ ସେନା ସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ଗୁପ୍ତା ଓ ଜଣେ କୃଷକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।

Income Tax department surveys the BBC office in Delhi, as per sources.

The BBC office is located on KG Marg. pic.twitter.com/8v6Wnp75JU

— ANI (@ANI) February 14, 2023