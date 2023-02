POJK, POTL, COTL ବିଷୟରେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ? ଭାରତୀୟ ମାନଚିତ୍ରରେ କେଉଁଠି ଅଛି ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ

Indian Territory: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ PoK ଅର୍ଥାତ୍ Pakistan occupied Kashmir ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ POTL, POJK ଏବଂ COTL କ’ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୯ରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିଭାଜନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଭାରତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ଦୁଇଟି ନୂତନ ୟୁନିଅନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଲା। ଭାରତ ସରକାର ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହାର ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ପ୍ରାୟ ୨,୨୨,୨୩୬ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି, ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହାକୁ ୧,୦୧,୦୦୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଦଖଲ କରି ନେଇଥିଲା।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୩ର ଚୀନ-ପାକ୍ ସୀମା ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୫,୧୮୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ଚାଇନାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଶାଖ୍ୟଗାମ ଘାଟି ରହିଥିଲା। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କରିଥିବା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅର୍ଥାତ POJKରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମୀରପୁର, ମୁଜାଫରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରମୁଖ ରହିଛି। ଯାହା ୧୩୨୯୭ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିସୀମାଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ (POTL) ଲଦାଖର ଗିଲଗିତ ଓ ବଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି POTL ମୋଟ ୬୪,୮୧୭ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ସେହିପରି ଲଦାଖର ଚୀନ ଅଧିକୃତ କରିଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ସାଇ ଚୀନ ଓ ଶକ୍ଷମ ଘାଟି ପ୍ରମୁଖ ରହିଛି। ଚୀନ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ ୩୭୫୫୫ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି।

Full Form of

PoK: Pakistan occupied Kashmir

POTL: Pakistan Occupied of Territory Ladakh

POJK: Pakistan Occupied of Territory Jammu Kashmir

COTL: China Occupied of Territory Ladakh