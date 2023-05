Manipur Violence: ସରକାର ନେଲେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ, ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୁଳି ମାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Manipur Violence: ମଣିପୁରରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହିଂସା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୁଳି ମାରିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ହିଂସା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାରା 144 ଜାରି

ଏହାପୂର୍ବରୁ ମଣିପୁରର ହିଂସା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାରା 144 ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ବାସ୍ତବରେ ମଣିପୁରରେ ଆଦିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବୁଧବାର ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ହିଂସା ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ସମୁଦାୟ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲା

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲା ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ମଣିପୁରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର ୩୪ଟି କମ୍ପାନୀ ଓ ୯ ଟି ସେନା କମ୍ପାନୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସର ପାଞ୍ଚଟି କମ୍ପାନୀ ମଣିପୁରକୁ ପଠାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୭୫୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି । ମଣିପୁରରେ ଇମ୍ଫାଲ ୱେଷ୍ଟ, କାଚଚିଂ, ଥୋବାଲ, ଜିରିବମ୍, ବିଷ୍ଣୁପୁର, ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର, କାଙ୍ଗପୋକପି ଓ ଟେଙ୍ଗନୁପାଲରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।

