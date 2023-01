Shocking News: ବିମାନରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସିଟ୍ ତଳେ ଲୁଚିଲେ ଯାତ୍ରୀ

Firing in Flight: ବିମାନରେ ଘଟିଯାଇଛି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଆଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇବାକୁ ପଛଇେ ନାହାଁନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ମେକ୍ସିକୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ସ୍ଥାନୀୟ ଡ୍ରଗ୍ ମାଫିଆ ଏଲ୍ ଚାପୋଙ୍କ ପୁଅ ଓଭିଡିଓ ଗୁଜମୈନ ଲୋପେଜ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି ମେକ୍ସିକୋ। ଓଭିଡିଓ ଗୁଜମୈନ ଲୋପେଜକୁ ଗତ ୫ ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦେଶରେ ଦଙ୍ଗା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଡ୍ରଗ୍ ମାଫିଆ ଏଲ୍ ଚାପୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଜବରଦସ୍ତ ହଙ୍ଗାମା କରିଛି। ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଗାଡିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏଲ୍ ଚାପୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାଁନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବିମାନର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବିମାନଯାତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରିସ୍ଥିତ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ବାଥରୁମ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବିମାନ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଅଚାନକ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଦେଖିବା ପରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଥିଲେ।

This is quite incredible. An Aeromexico plane on the tarmac at Culiacán is struck by a bullet fired by a cartel member.

Passengers laying on the floor.

