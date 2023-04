Muttiah Muralitharan Biopic: ବଡ଼ ପରଦାରେ ନଜର ଆସିବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏହି ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର, ସିନେମାର ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍

Muttiah Muralitharan Biopic News In Odia: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ମୁଟିୟା ମୁରଲୀଥରନ୍ (Muttiah Muralitharan) । ଏ-ହି ସ୍ପିନ୍‌ରଙ୍କ ଯାଦୁରେ ସେ ବଡ଼ ବଡ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ନିମିଷକେ ମଧ୍ୟରେ ଓ୍ବେିକେଟ୍ ନେଇ ଫାଭେଲିଅନକୁ ପଠାଇ ଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଏହି ଦବଦବା ଆଜିବି ରହିଛି । ଏହି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋଇଲିଂ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରେଟି ଠାରୁ କମ୍ ନାହାଁନ୍ତି । ଏବେ ଖେଳ ପଡିଆରେ ନୁହେଁ, ମୁଟିୟାଙ୍କୁ ବଡ ପରଦାରେ ଦେଖିବେ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଏହି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏକ ବାୟୋପିକ୍ ଖୁବଶିଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। (Movie Train Motion Pictures) ମୁଭି ଟ୍ରେନ୍ ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ '800'(୮୦୦)ର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର (800 first look poster) ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅବସରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି (Muttiah Muralitharan’s biopic first look poster)। ତେବେ, ଫିଲ୍ମର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବେଶ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫିଲ୍ମଟି କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ତାହାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ(800 Muthiah Muralidaran's Unknown Story) ।

(Slumdog Millionaire) 'ସ୍ମୁମଡଗ୍ ମିଲିଅନେୟାର' ଫିଲ୍ମର ଅଭିନେତା ମଧୁର ମିତ୍ତଲ (Madhur Mittal) ମୁଟିୟା ମୁରଲୀଥରନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ସେହିପରି,(Mahima Nambiar) ମହିମା ନାମ୍ବିଆରା ମୁଟିୟା ମୁରଲୀଥରନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ତେବେ, ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ ଏସ୍ ଶ୍ରୀପଥି(MS Sripathi ) । ଏମ୍ ଏସ୍ ଶ୍ରୀପଥି ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କନିମୋଜି' (Kanimozhi )ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ, ଏମ୍ ଏସ୍ ଶ୍ରୀପଥି ଫିଲ୍ମ'800' (୮୦୦) କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଚି, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି। ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଭାଷାରେ ଫିଲ୍ମ'800' (୮୦୦)ରିଲିଜ୍ ହେବ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମୁଭି ଟ୍ରେନ୍ ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିବେକ ରଙ୍ଗାଚାରୀଙ୍କ ଏହାର ସହ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ମୁଟିୟା ମୁରଲୀଥରନ୍ (Muttiah Muralitharan) ୧୯୭୨ ମସିହା, ଅପ୍ରିଲ୍ ୧୭ ତାରିଖରେ ସିଲନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସ୍ପିନର ମୁଟିୟା ମୁରଲୀଥରଣଙ୍କ ପୁଅ ନରେନ । ନିକଟରେ, ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଖେଳ ପଡିଆରୁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏ-ହି ଭିଡିଓଟିକୁ ମୁଟିୟା ମୁରଲୀଥରଣ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏ-ହାର କ୍ୟାପସନରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ‘ପିତା ଏବଂ ପୁଅ ର ସମୟ’। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୁରଲୀଥରଣ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ମହାନ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ହୋଇଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଥିଆ ମୁରଲୀଥରଣ । ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ODIରେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। 133 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ହାରାହାରି 22.7 ରେ 800 ଟି ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଟିୟା ମୁରଲୀଥରଣ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି 350 ଟି ODI ରେ 534 ୱିକେଟ୍ ଏବଂ 12 ଟି -20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 13 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ମୋଟ 1347 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ।