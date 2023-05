Nabarangpur News: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି, ପେନସନ୍ ପାଇଁ ଚୌକି ଧରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧା

Nabarangpur News In Odia: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ହରିଜନ (Old Woman Suryamani harijan) । ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଗତକିଛି ଦିନ ତଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରି ଧରିଥିଲା । ଅଣ୍ଚାରେ ବଳ ନଥିବାରୁ ପେନସନ ପାଇଁ ଚୌକି ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଏହି ସଂଘର୍ସର କାହାଣୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦଇବର ବରାଦ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ସପ୍ତାହେ ହେବ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଏପରିକି ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଛାଡିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁାବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୦ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ବଣୁଆଗୁଡ଼ାର ବାସିନ୍ଦା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହରିଜନ (Suryamani harijan) । ବୟସରେ ଅପରାହ୍ନରେ ସେ । ଗତମାସରେ ,ପେନସନ ଗଣ୍ତାକ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟାରେ ବଳ ନଥିବାରୁ ପାଖାପାଖି ୨ କିମି ବାଟ ଚାଲିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧା । ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନ ମିଶିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସଂଘର୍ସର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ। ପରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରଣ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ।

Can see the manager of the @TheOfficialSBI responding but yet wish @DFS_India and @TheOfficialSBI take cognisance of this and act humanely. Are they no bank Mitra? @FinMinIndia https://t.co/a9MdVizHim

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 20, 2023