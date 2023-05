Sambalpur News: ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମିଳିଲା ବୁର୍ଲା ସାଇଫୋନରୁ ଯୁବତୀ ନିଖୋଜ ପତ୍ତା, ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଅଟକ

Sambalpur News In Odia:ବୁର୍ଲା ସାଇଫୋନରୁ ଯୁବତୀ ନିଖୋଜ ଘଟଣା । ଦିର୍ଘ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ନିଖୋଜ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତହେହ । ମୃତ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶା ଝା । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି କାଣ୍ତ ଘଟିଛି ସେନେଇ ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି । ସେପଟେ, ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି । ପଢନ୍ତୁ ପୁରା ରିପୋର୍ଟ...