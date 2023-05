Napal Politics: ସଂସଦରେ ନିଜର ପୋଷାକ ଖୋଲିଦେଲେ ସାଂସଦ, କାରଣ ଜାଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

House of Representatives Nepal: ନେପାଳ ସଂସଦ ଇତିହାସରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଂସଦରେ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନ ମିଳିବା ପରେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନ ସାଂସଦ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ କାଢି ଦେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।